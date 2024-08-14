Небезпечні речі могли потрапити до України: що знайшли у товарах із Shein, Temu і не тільки

Речі терміново вимагали зняти з продажу, але не відомо, чи встиг їх хтось купити

У речах, які продавали на закордонних інтернет-майданчиках, виявили токсичні речовини. Їх вміст у сотні разів перевищував усі допустимі норми.

Про це повідомляє France24 з посиланням на владу Сеула (столиці Південної Кореї). Токсичні речі виявили на популярних торгових майданчиках Temu, AliExpress та Shein.

Через зростання популярності торгових інтернет-майданчиків влада Сеула посилила перевірки товарів до одного разу на тиждень. У ході останньої такої перевірки було виявлено 144 товари, які не відповідали нормам. Наприклад, у взутті з Shein містилася значна кількість фталатів (ефірів ангідриду фталевої кислоти). В одній із пар рівень у 229 разів перевищив допустиму норму.

"Пластифікатори на основі фталатів впливають на репродуктивні функції, наприклад, знижують кількість сперматозоїдів і можуть стати причиною безпліддя і навіть передчасних пологів. Одна з таких речовин класифікується Міжнародним інститутом раку як канцероген", — застеріг офіційний представник сеульської групи з охорони навколишнього середовища.

У кепках з Shein було виявлено формальдегід (речовину, яку зазвичай додають у будматеріали), а у двох флаконах лаку для нігтів знайшли діоксан та метанол. До речі, діоксан — це канцероген, який погано впливає на людину і навіть може спричинити отруєння печінки. Кількість формальдегіду була перевищена вдвічі, діоксану — в 3,6 раза, а метанолу — в 1,4 раза.

У компанії Shein повідомили, що зараз "тісно співпрацюють із міжнародними сторонніми випробувальними агентствами", щоб регулярно проводити вибіркові перевірки та оцінювати ризики. Компанія дбає про те, щоб вся продукція, що продається на майданчику, відповідала стандартам безпеки.

"Наші постачальники зобов’язані дотримуватися встановлених нами заходів контролю та стандартів, а також законів і правил безпеки продукції в країнах, де ми працюємо", — додали в офісі Shein.

В устілках сандаль із платформи Temu виявили свинець, кількість якого перевищувала норму більше, ніж у 11 разів.

"Після отримання повідомлення від уряду міста Сеул ми негайно розпочали внутрішнє розслідування. Ми оперативно видалили ці списки продуктів з нашого глобального торгового майданчика та вдосконалюємо наші системи та рекомендації для продавців, щоб гарантувати їхню відповідність стандартам безпеки та місцевим нормам", — повідомив агентству AFP представник Temu.

Офіційні особи Сеула зажадали від торгових майданчиків негайно вилучити з продажу всі партії токсичних товарів. Найбільша небезпека полягає в тому, що всі товари, які не пройшли перевірку, мали безпосередньо контактувати з тілом — капелюхи, взуття та інший одяг.

"Столичний уряд Сеула продовжить періодично проводити випробування на безпеку і публікувати результати", — сказала влада південнокорейської столиці.

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