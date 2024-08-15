До тиску на Ізраїль приєднався і Трамп? Про що політик говорив із Нетаньяху

Дзвінок відбувся за день до поновлення переговорів у четвер у Досі

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у середу, 14 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Політики обговорювали угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel та Axios. Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньяху укласти угоду.

Однак він наголосив, що не знає, чи справді колишній президент сказав Нетаньяху саме це. Як пише Axios, офіс Нетаньяху не спростував факт дзвінка, тоді як передвиборчий штаб Трампа відмовився від коментарів.

Дзвінок відбувся за день до поновлення переговорів у четвер у Досі. Деякі офіційні особи розглядають їх як останній можливий шанс найближчим часом укласти угоду про припинення бойових дій у Газі та звільнити заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль, що власне, спровокувало війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ізраїльська армія ліквідувала чергового командира бойовиків ХАМАСу. Самера Махмуда аль-Хаджа було знищено на території Лівану, який контролює ще одне радикальне проіранське угруповання, "Хезболла".