В Украине это считается неприличным: поступайте так в гостях у китайцев, иначе хозяева обидятся

Культурный шок за столом

Мы говорили, почему в Египте не стоит пить воду из-под крана. Теперь расскажем о некоторых особенностях китайского столового этикета, которые могут шокировать западных гостей.

Китайская культура богата традициями, и это касается также столового этикета. Для западных людей некоторые из этих обычаев могут показаться странными, но они имеют глубокое культурное значение. Подробно рассказываем вместе с china-mike.com.

Чавканье и заляпанные скатерти – проявление уважения к хозяевам и повара

Прежде всего, существуют определенные правила обращения с палочками. Нельзя втыкать их в рис, облизывать или указывать палочками на что-либо.

Хозяева часто сами кладут еду гостям на тарелку. Это проявление уважения – якобы, так хозяин даст вам самые лучшие кусочки. Если вы в гостях у китайцев, не сдерживайтесь — чавкая, чавкая и ставя пятна на скатерти, вы делаете комплимент повару и хозяевам. За китайским столом царит веселая атмосфера. Гости часто общаются, смеются и наслаждаются компанией.

Обычно на столе много разных блюд, и все их следует попробовать. Не стоит оставлять тарелку совершенно пустой — так вы будто говорите, что еды было недостаточно, чтобы наесться.

Китайский этикет за столом – это не просто правила, а отражение культуры и традиций. Будьте готовы к новому опыту и наслаждайтесь путешествием. Также мы рассказывали о фрукте, который уважают в Южной Азии, но ненавидят во всем мире.