Ситуация накаляется: дроны из Ливана атаковали Израиль (фото, видео)

Есть раненые среди местных жителей

Во вторник, 6 августа, на территорию Израиля залетело по меньшей мере три беспилотника из Ливана. Один из них перехватила армия обороны страны (ЦАХАЛ).

Второй БПЛА упал к югу от Нагарии, есть раненые. Как отмечает ЦАХАЛ, вражеская атака была зафиксирована после объявления воздушной тревоги.

Среди пострадавших местные жители, получившие осколочные ранения. На публикуемых в сети видео видно задымление на месте падения дрона. Также на фото местные люди успели зафиксировать БПЛА.

Тревоги, которые объявляли до этой атаки в Верхней Галилее и в Акко после этой атаки были ложнымы, по данным израильской армии.

Карта тревог Израиля

В то же время ливанская группировка "Хезболла" заявила, что их дроны-камикадзе нанесли удары по базе израильских войск в Нагарии. Они якобы атаковали несколько военных объектов в окрестностях Хайфы и Акко.

По данным телеканала Al Jazeera, сирены воздушной тревоги были слышны более чем в 20 населенных пунктах на севере Израиля. Несколько взрывов раздалось в городе Хайфа, об их последствиях еще неизвестно. Один дрон якобы поразил автомобиль, ранения средней степени тяжести получили местные жители.

Напомним, что недавно СМИ назвали вероятную цель удара и какие ракеты может применить Иран во время атаки на Израиль. В то же время, Иран стремиться отомстить, но не хочет большой войны, поэтому обратился к США с просьбой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль готовится отражать многодневные обстрелы с разных сторон.