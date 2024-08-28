Дурова освободили из-под временного содержания во Франции, но лишь с одной целью

28 августа истекает срок временного задержания основателя Telegram

Владельца популярного мессенджера Telegram Павла Дурова, которого арестовали во Франции вечером 24 августа, выпустили из места временного содержания, где он находился все эти дни. Но лишь с целью проведения допроса и, возможно, предъявления обвинения.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Важно отметить, что некоторые СМИ, цитируя данную новость, допустили ошибку в переводи и написали об "освобождении Дурова из-под стражи". Однако это не так.

Как пишет пишет Bloomberg, ссылаясь на свидетельства представителя министерства юстиции, Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы. К этому времени уже проявляются видео с места событий.

На них запечатлен полицейский кортеж, в одной из машин которого, как утверждается, находится Дуров. Судя по кадрам, владельца Telegram доставили в парижский суд на специальном микроавтобусе французской жандармерии, который ехал в колонне из как минимум шести машин.

Для справки: 28 августа истекает срок временного задержания основателя Telegram.

Как сообщалось ранее, Дурова задержали ночью 24 августа во Франции, где его самолет приземлился для дозаправки. Французские власти вменяют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что основатель Telegram Павел Дуров говорил о войне в Украине. Поддерживал ли Путина или был против?