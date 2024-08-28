После задержания Дурова его брата объявили в розыск: что о нем известно (фото)

Принимал непосредственное участие в разработке и создании "Вконтакте", а позже и "Telegram"

Во Франции, где ранее задержали гендиректора "Telegram" Павла Дурова, объявили в розыск его родного брата Николая. При этом отмечается, что ордера на арест братьев были выданы на несколько месяцев раньше, чем сообщалось ранее.

Об этом пишет издание "Politico". Информация стала известна с административного документа, с которым ознакомилась редакция издания.

"В документе указывается, что расследование по деятельности Telegram более широкое и началось на несколько месяцев раньше, чем сообщалось до этого. Дело касается отказа администрации Telegram сотрудничать с расследованием французской полиции касательно сексуального насилия над детьми", — пишет издание.

Напомним, Павел Дуров был арестован в субботу, 24 августа в парижском аэропорту "Ле Бурже" после того, как пограничники предупредили судебные органы, что он прибыл на своем частном самолете из Азербайджана.

Как отмечает издание, ордера на арест братьев были выданы после того, как Telegram "не ответил" на предварительный запрос суда по поводу идентификации пользователя мессенджера, который имеет непосредственное отношение к делу и подозревается в изнасиловании малолетнего ребенка.

В документе также отмечается "почти полное отсутствие сотрудничества Telegram" как с французскими, так и с европейскими властями в других случаях.

Ордеры на Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, выдали 25 марта по обвинениям, среди которых "соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы". Ранее французские СМИ сообщали, что расследование было открыто в июле.

Николай Дуров – что о нем известно

Николай Дуров родился 21 ноября 1980 года. Старший брат Павла Дурова, программист и математик. Принимал непосредственное участие в разработке и создании "ВКонтакте", а позже и "Telegram".

С детства родители прививали Николаю любовь к знаниям, особенно к точным наукам. Уже с трех лет Николай читал научно-популярную литературу, рано научился арифметике, а в семь лет уже решал кубические уравнения.

Свою первую степень кандидата наук Николай получил в Санкт-Петербургском государственном университете в 2005 году. Продолжил математическое образование в Боннском университете и в 2007 году получил еще одну степень кандидата наук, защитив работу "Новый подход к геометрии Аракелова" под руководством Герда Фальтинга.

Николай Дуров второй слево

Дуров работал ведущим разработчиком команды "ВКонтакте" до 2013 года. Вместе со своим братом Павлом он основал мессенджер Telegram и разработал протокол MTProto для Telegram в 2013 году. Кроме того, Николай Дуров считается автором даркнет-платформы Telegram Open Network (TON) — децентрализованной компьютерной сети.

Как представитель "типовых ботанов" Николай Дуров очень умный, не особо болтливый и чудаковатый, пишет T9gram.com. Существует стереотип, что гениальные программисты лучше контактируют с техникой, чем с людьми, социально неактивны, а при чрезмерном внимании испытывают дискомфорт. По словам бывшего сотрудника "ВКонтакте" Антона Розенберга, этот стереотип можно применить и к Николаю.

В учебе и работе Николай всегда был для всех авторитетом, все восхищались его эрудицией, но в повседневной жизни Николай был большим ребёнком. Поэтому до 2015 жил с родителями, а когда переехал, друзья и коллеги помогали ему устраивать жизнь.

Братья Николай и Павел

Розенберг утверждает, что Николай отождествляет свою личность с котом, а свою маму называет "Большая Кошка". Он также имеет привычку имитировать мяуканье на улице и поощряет других присоединиться к этому безвредному занятию.

Однажды во время переговоров Николай, глядя в потолок, будто бы сказал: "А где наш Морфей?", чем вызвал смущение у присутствующих. Розенберг предполагает, что причиной такого странного поведения является смерть его кота по кличке Морфей.

Любовь Николая Дурова к кошкам привела к появлению пресловутого мема "Мир глазами Николая Дурова":

Мем Мир глазами Николая Дурова

В Интернете можно встретить теорию о том, что настоящим разработчиком популярной социальной сети "ВКонтакте" Николай Дуров, но это лишь отражение стереотипа "программист — значит придумал". Сам Николай Дуров это возразил, заявив, что его помощь на начальном этапе заключалась в написании пары строк PHP-кода и помощи в системном администрировании.

В 2011 году у Павла Дурова возникла идея создать защищенный мессенджер. И Николай помог в реализации этой идеи: разработал протокол шифрования MTProto, который в будущем стал основой для программы Telegram.

Где сейчас находится Николай Дуров — неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что основатель Telegram Павел Дуров говорил о войне в Украине. Поддерживал ли Путина или был против?