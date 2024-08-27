"Нет пути назад"? Сколько раз Дуров приезжал в Россию после "изгнания"

Сам бизнесмен говорил, что посещение РФ противоречит принципам его личной безопасности

Хотя основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которого на днях задержали во Франции, много раз рассказывал, что ему пришлось навсегда покинуть Россию из-за давления ФСБ, на самом деле домой он приезжал очень часто. Согласно данным журналистов, в период с 2015 по 2021 год он был там около 50 раз.

Об этом сообщают "Важные истории". Там отметили, что данные они смогли получить из крупнейшей утечки данных ФСБ.

Как известно, Дуров покинул Россию после 2014 года, когда силовики потребовали от него предоставить личную информацию сообществ в соцсети "ВКонтакте", где украинцы координировали протесты. Кроме того, он сам признавался, что спецслужбы требовали от него удалить группы российской оппозиции. Это вынудило его продать свою долю в соцсети и уехать за границу.

"Нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями", — сказал тогда он.

И хотя Дуров после этого громко заявлял, что у него нет поводов возвращаться, однако в периоды с 2015-2017 и 2020-2021 он посещал Россию около 50 раз. При этом туда из Финляндии приезжал и его брат Николай, который и является фактическим создателем Telegram.

С 2017 до 2020 Кремль безуспешно пытался блокировать Telegram в РФ, а его создатель категорически отказывался сотрудничать с властями. Однако когда в Москве решили пойти на попятную, визиты Дурова возобновились.

"Дуров находился в России почти во все ключевые периоды для мессенджера — и когда ФСБ требовала выдать ключи шифрования в 2017-м, и когда Роскомнадзор снял блокировку "Телеграма" в 2020-м, и когда "Телеграм" удалял боты команды Навального в 2021-м", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Дурова задержали ночью 24 августа во Франции, где его самолет приземлился для дозаправки. Французские власти вменяют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой.