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Итальянцы верят, что это приносит несчастье: чего никогда нельзя делать с макаронами

Автор
Мария Дума
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Ломая пасту, вы можете нарваться на проклятия
Ломая пасту, вы можете нарваться на проклятия. Фото tastingtable.com

Почему на самом деле не стоит ломать их, по крайней мере, перед итальянцами

Мы рассказывали, как правильно есть пиццу в Италии. Теперь поговорим о том, почему итальянцы так ревностно относятся к целостности спагетти.

Есть несколько причин, почему в итальянской кухне считается табу ломать спагетти перед приготовлением. Рассказываем об этом вместе с chowhound.com.

Почему нельзя ломать спагетти:

  • В Италии спагетти – это не просто макароны, а символ долголетия и изобилия. Их подают целиком, чтобы подчеркнуть красоту блюда и уважение к традициям.
  • Длинные спагетти идеально подходят для намотки на вилку вместе с соусом. Короткие кусочки менее удобны в пище и могут распадаться, а также на них "цепляется" меньше соуса.
  • Некоторые повара утверждают, что ломаные спагетти быстрее перевариваются и теряют свою текстуру.

Мифы и предрассудки

Существует также несколько распространенных мифов о том, почему нельзя ломать спагетти. Некоторые считают, что ломать спагетти перед варкой или резать их ножом после – это к несчастью. Хотя это считается плохим тоном, нет ни одного закона, запрещающего это делать.

Единственное исключение

Единственный случай, когда итальянские повара могут согласиться на ломку спагетти – это использование их в супах или густых соусах, таких как минестроне или паста е фаджиоли. Однако и здесь есть споры, поскольку традиционно для таких блюд используют короткие виды пасты и ничего ломать не нужно.

Несмотря на то, что ломать спагетти не преступление, это считается нарушением кулинарных традиций. Если вы хотите приготовить настоящую итальянскую пасту, лучше соблюдать правила и варить спагетти целиком. Также мы говорили, почему в Египте лучше не пить водопроводную воду.

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#Италия #Макароны #Приготовление #Спагетти #Лайфхак