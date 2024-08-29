Итальянцы верят, что это приносит несчастье: чего никогда нельзя делать с макаронами

Почему на самом деле не стоит ломать их, по крайней мере, перед итальянцами

Мы рассказывали, как правильно есть пиццу в Италии. Теперь поговорим о том, почему итальянцы так ревностно относятся к целостности спагетти.

Есть несколько причин, почему в итальянской кухне считается табу ломать спагетти перед приготовлением. Рассказываем об этом вместе с chowhound.com.

Почему нельзя ломать спагетти:

В Италии спагетти – это не просто макароны, а символ долголетия и изобилия. Их подают целиком, чтобы подчеркнуть красоту блюда и уважение к традициям.

Длинные спагетти идеально подходят для намотки на вилку вместе с соусом. Короткие кусочки менее удобны в пище и могут распадаться, а также на них "цепляется" меньше соуса.

Некоторые повара утверждают, что ломаные спагетти быстрее перевариваются и теряют свою текстуру.

Мифы и предрассудки

Существует также несколько распространенных мифов о том, почему нельзя ломать спагетти. Некоторые считают, что ломать спагетти перед варкой или резать их ножом после – это к несчастью. Хотя это считается плохим тоном, нет ни одного закона, запрещающего это делать.

Единственное исключение

Единственный случай, когда итальянские повара могут согласиться на ломку спагетти – это использование их в супах или густых соусах, таких как минестроне или паста е фаджиоли. Однако и здесь есть споры, поскольку традиционно для таких блюд используют короткие виды пасты и ничего ломать не нужно.

Несмотря на то, что ломать спагетти не преступление, это считается нарушением кулинарных традиций. Если вы хотите приготовить настоящую итальянскую пасту, лучше соблюдать правила и варить спагетти целиком. Также мы говорили, почему в Египте лучше не пить водопроводную воду.