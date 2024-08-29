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Італійці вірять, що це приносить нещастя: чого ніколи не можна робити з макаронами

Автор
Марія Дума
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Ламаючи пасту, ви можете нарватись на прокльони
Ламаючи пасту, ви можете нарватись на прокльони. Фото tastingtable.com

Чому насправді не варто ламати їх, принаймні, перед італійцями

Ми розповідали, як правильно їсти піцу в Італії. Тепер поговоримо про те, чому італійці так ревно ставляться до цілісності спагетті

Існує кілька причин, чому в італійській кухні вважається табу ламати спагетті перед приготуванням. Розповідаємо про це разом із chowhound.com.

Чому не можна ламати спагетті:

  • В Італії спагетті – це не просто макарони, а символ довголіття і достатку. Їх подають цілими, щоб підкреслити красу страви та повагу до традицій.
  • Довгі спагетті ідеально підходять для намотування на вилку разом із соусом. Короткі шматочки менш зручні в їжі і можуть розпадатися, а також на них "чіпляється" менше соусу.
  • Деякі кухарі стверджують, що ламані спагетті швидше переварюються і втрачають свою текстуру.

Міфи та забобони

Існує також кілька поширених міфів про те, чому не можна ламати спагетті. Деякі вважають, що ламати спагетті перед варінням або різати їх ножем після – це до нещастя. Хоча це вважається поганим тоном, немає жодного закону, який би забороняв це робити.

Єдиний виняток

Єдиний випадок, коли італійські кухарі можуть погодитися на ламання спагетті – це використання їх у супах або густих соусах, таких як мінестроне або паста е фаджіолі. Однак і тут є суперечки, оскільки традиційно для таких страв використовують короткі види пасти — і нічого ламати не потрібно.

Незважаючи на те, що ламати спагетті не є злочином, це вважається порушенням кулінарних традицій. Якщо ви хочете приготувати справжню італійську пасту, краще дотримуватися правил і варити спагетті цілими. Також ми розповідали, чому в Єгипті краще не пити водопровідну воду.

Теги:
#Італія #Макарони #Приготування #Спагеті #Лайфхак