Італійці вірять, що це приносить нещастя: чого ніколи не можна робити з макаронами

Чому насправді не варто ламати їх, принаймні, перед італійцями

Ми розповідали, як правильно їсти піцу в Італії. Тепер поговоримо про те, чому італійці так ревно ставляться до цілісності спагетті

Існує кілька причин, чому в італійській кухні вважається табу ламати спагетті перед приготуванням. Розповідаємо про це разом із chowhound.com.

Чому не можна ламати спагетті:

В Італії спагетті – це не просто макарони, а символ довголіття і достатку. Їх подають цілими, щоб підкреслити красу страви та повагу до традицій.

Довгі спагетті ідеально підходять для намотування на вилку разом із соусом. Короткі шматочки менш зручні в їжі і можуть розпадатися, а також на них "чіпляється" менше соусу.

Деякі кухарі стверджують, що ламані спагетті швидше переварюються і втрачають свою текстуру.

Міфи та забобони

Існує також кілька поширених міфів про те, чому не можна ламати спагетті. Деякі вважають, що ламати спагетті перед варінням або різати їх ножем після – це до нещастя. Хоча це вважається поганим тоном, немає жодного закону, який би забороняв це робити.

Єдиний виняток

Єдиний випадок, коли італійські кухарі можуть погодитися на ламання спагетті – це використання їх у супах або густих соусах, таких як мінестроне або паста е фаджіолі. Однак і тут є суперечки, оскільки традиційно для таких страв використовують короткі види пасти — і нічого ламати не потрібно.

Незважаючи на те, що ламати спагетті не є злочином, це вважається порушенням кулінарних традицій. Якщо ви хочете приготувати справжню італійську пасту, краще дотримуватися правил і варити спагетті цілими. Також ми розповідали, чому в Єгипті краще не пити водопровідну воду.