Стеснялся залысин и больших ушей: как выглядел Дуров до пересадки волос (фото)

Предприниматель очень изменился внешне

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, недавно задержанный во Франции, отличается эффектной внешностью и спортивным телом. Однако такой вид предприниматель имел не всегда. В частности, он сделал одну процедуру с волосами.

"Телеграф" расскажет больше о пересадке волос Павла Дурова и как он выглядел раньше. Также узнайте, какие еще процедуры делал бизнесмен для улучшения внешнего вида.

Павел Дуров в молодости

Предприниматель утверждал, что изменился внешне из-за соблюдения диеты и занятия спортом. Впрочем, просмотрев фотографии бизнесмена в молодости, можно предположить, что были определенные хирургические вмешательства.

Павел Дуров в детстве и юности, фото из сети

Уже в возрасте 18 лет он начал терять волосы. В то же время был лопоухим, поэтому имел определенные комплексы. Также из-за проблем со зрением Дуров носил очки и всегда сидел на первых партах.

Павел Дуров в очках, фото из сети

Определенные коррективы в свою внешность Дуров начал вносить во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете. Он стал носить линзы, вместо очков, а также коренным образом изменил стиль.

Павел Дуров в очках, фото из сети

Одним из существенных изменений стала и пересадка волос. Ведь из-за андрогенного облысения, которое началось у Дурова довольно рано, он мог остаться без волос уже через 10-15 лет. Предполагается, что трансплантацию волос он проводил несколько раз для того, чтобы добиться лучшего эффекта.

Павел Дуров в юности и 2017 году, фото из сети

Сейчас Дурову — 39 лет, и у него роскошная шевелюра. Нет никакого намека на облысение. Очевидно, что процедуры прошли для него успешно. Вероятно, бизнесмен окрашивает волосы, брови и ресницы, чтобы выглядеть лучше.

Павел Дуров сейчас, фото с инстаграма бизнесмена

Кроме этого, Дуров сделал отопластику – пластическую операцию, предусматривающую коррекцию ушных раковин. Ведь сейчас его уши смотрятся иначе, чем на фото из юности.

Павел Дуров сейчас, фото с инстаграма бизнесмена

К тому же предприниматель имеет отличную спортивную форму. На фотографиях можно увидеть кубики пресса, накаченные руки и ноги. Кроме того, он стильно одевается, много путешествует и занимается духовными практиками.

Павел Дуров имеет прекрасную форму, фото с инстаграма бизнесмена

Павел Дуров имеет прекрасную форму, фото с инстаграма бизнесмена

Павел Дуров активно путешествует, фото с инстаграма бизнесмена

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Павла Дурова — Валерии. Мужчине — уже 79 лет и он не работает в университете.