Итальянцы плюются, а обжоры в восторге: что особенного в пице, которая доводит американцев до экстаза

История и секреты культового блюда

Пицца – это огромный пласт кулинарной культуры, и не только итальянской. Мы рассказывали, как правильно есть пиццу в Италии. Теперь поговорим о чем-то, что совершенно непохоже на традиционное неаполитанское блюдо, но все еще называется пиццей.

Хотите узнать, почему чикагская пицца так отличается от традиционной итальянской? Вместе с foodrepublic.com разберемся в истории этого культового блюда и его особенностях.

Как появилась глубокая пицца?

Появление глубокой пиццы в Чикаго связано с иммигрантами из Италии, адаптировавшими традиционный рецепт под местные вкусы. Толстая корочка, большое количество сыра и сочные начинки сделали эту пиццу уникальной. Хотя существует несколько версий об изобретении глубокой пиццы, точно известно, что первым рестораном, начавшим ее подавать, была Pizzeria Uno.

Чем отличается от итальянского?

В отличие от тонкой и хрустящей итальянской пиццы, чикагская имеет толстую и мягкую корочку. Под томатным соусом скрывается щедрый слой сыра, обычно моцареллы. Ее полное название – Chikago deep dish pizza, потому что это блюдо готовится в глубоком деке и напоминает больше пирог.

allrecipes.com/Такая пицца имеет мало общего с традиционной

Кроме традиционных томатов и творога, в чикагской пике часто используют разнообразные мясные продукты, овощи и специи. Из-за толстой корочки и большого количества начинки чикагскую пиццу обычно едят ножом и вилкой.

Помимо чикагской, существуют и другие популярные американские варианты пиццы: нью-йоркская, детройтская и т.д. Каждая из них имеет свои особенности и историю.

Вкус и текстура этого блюда отличаются от традиционной итальянской пиццы, но это не делает его менее вкусным. Также мы рассказывали, как правильно пить эспрессо в Италии.