Італійці плюються, а ненажери в захваті: що особливого в піці, яка доводить американців до екстазу

Історія та секрети культової страви

Піца — це величезний пласт кулінарної культури, і не тільки італійської. Ми розповідали, як правильно їсти піцу в Італії. Тепер поговоримо про щось, що абсолютно несхоже на традиційну неаполітанську страву, але все ще називається піцою.

Хочете дізнатися, чому чиказька піца так відрізняється від традиційної італійської? Разом із foodrepublic.com розберемося в історії цього культового блюда і його особливостях.

Як з'явилася глибока піца?

Поява глибокої піци в Чикаго пов'язана з іммігрантами з Італії, які адаптували традиційний рецепт під місцеві смаки. Товста скоринка, велика кількість сиру і соковиті начинки зробили цю піцу унікальною. Хоча існує кілька версій про винайдення глибокої піци, точно відомо, що першим рестораном, який почав її подавати, була Pizzeria Uno.

Чим відрізняється від італійської?

На відміну від тонкої і хрусткої італійської піци, чиказька має товсту і м'яку скоринку. Під томатним соусом ховається щедрий шар сиру, зазвичай моцарели. Її повна назва — Chikago deep dish pizza, тому що ця страва готується в глибокому деці і нагадує більше пиріг.

allrecipes.com / Така піца має мало спільного з традиційною

Крім традиційних томатів і сиру, в чиказькій піці часто використовують різноманітні м'ясні продукти, овочі та спеції. Через товсту скоринку і велику кількість начинки чиказьку піцу зазвичай їдять ножем і виделкою.

Крім чиказької, існують й інші популярні американські варіанти піци: нью-йоркська, детройтська і т.д. Кожна з них має свої особливості і історію.

Смак і текстура цієї страви відрізняються від традиційної італійської піци, але це не робить її менш смачною. Також ми розповідали, як правильно пити еспресо в Італії.