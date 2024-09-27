Лукашенко заявил о создании белорусского мобильного телефона: сеть взорвалась мемами про "бульбафон"

"Бульбафон" с логотипом в виде "надкусанной картошки с усами"

Александр Лукашенко анонсировал создание первого беларусского мобильного телефона со своим программным обеспечением. Он подчеркнул, что в современном мире гаджеты "превратились в боевое оружие" и назвал эту идею "вопросом национальной безопасности".

Сам же Лукашенко не пользуется привычными нам мобильниками из-за боязни, что его разговоры могут прослушивать. Об этом президент Беларуси заявил во время посещения Беларусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Известно, что в Беларуси хотят создать мобильный телефон с собственным программным обеспечением. Кроме этого Александр Лукашенко заявил о том, что власти республики сейчас задумываются над созданием "хай-тек инкубаторов" на базе специализированных вузов. Это будут так называемые "центры прогрессивной мысли" для целеустремленных молодых людей.

Интересно, что сам президент Белоруси не использует обычный смартфон — у него есть специальный "аппарат" закрытой связи, в который, по его словам, встроена разработка КГБ. Это защищает его от прослушки и возможной слежки за его местонахождением.

Пользователи популярных социальных сетей с юмором отреагировали на новость о создании первого белорусского мобильного телефона.

Люди ожидаемо начали шутить на тему "картошки" и предложили назвать гаджет "бульбафон". Также опубликовали ряд забавных мемов и в качестве логотипа для мобильника выбрали "надкусанный картофель с усами":

Напомним, российский президент Владимир Путин снова оконфузился, а его поступок стал мемом в сети. Пользователей рассмешило то, как он надевал наушники.

Казалось бы простое дело, но и здесь у Путина произошел конфуз — глава РФ напялил наушники дедовским способом и получил порцию издевательств в интернете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас "полтавський палій", который стал одним из самых смешных мемов Украины. В 2010 году в сети завирусилось забавное видео, на котором мужчина специфической внешности рассказывает, что ему нравится поджигать двери в квартирах людей и наблюдать, как они суетятся, вызывают пожарных и тушат возгорание.