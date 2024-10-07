Путина грандиозно поздравили дронами в Китае: у Украины вышло ярче (видео)

Десятки дронов поднялись над провинцией Гуандун

В Китае по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина разразились пышными поздравлениями. Однако, в отличие от украинских беспилотников, которые поздравили российского лидера поджогом нефтебазы, китайские дроны устроили световое шоу.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их информации, в Гуанчжоу десятки дронов поднялись над провинцией Гуандун и выстроились в портрет Путина с подписью "Happy Birthday, Mr. President" (С Днём рождения, мистер президент).

В подтверждение своим словам пропагандисты публикуют соответствующее видео.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Пекин не союзник Москвы. Китаю очень важно поддерживать дружескую риторику, и стабильные отношения с Российской Федерацией, а не с Путиным лично. Между Россией и Поднебесной нет никаких обязательств. Китай, в отличие от КНДР, не обещал вписываться за Россию в случае какой-нибудь теоретической войны. Для КНР РФ важна именно как партнер. Подробно об этом читайте, перейдя по ссылке.