Сносит все живое вокруг: украинки из Флориды показали, как переживают ураган "Милтон" (видео)

Кадры впечетляют

Украинки, проживающие сейчас в Штате Флорида, показали, что происходит в Тампе. Там бушует ураган "Милтон".

Блогер Валерия Каменская на своей странице в Тик Ток говорит, что ураган начался с вечера 9 октября. По ее словам, в городе очень сильны порывы ветра.

"Он только подходит. Будет сильнее, сильнее и сильнее. Идет дождь, нас не топит, но мы находимся в такой зоне", — рассказывает она.

Женщина добавила, что они подготовились к ненастью. У них есть генератор, запас пищи. Валерия рассказала, что окна в доме тоже закрыли.

Украинка также записала видео, как выглядят улицы. На опубликованных кадрах заметно, как сильный ливень с ветром сносит все вокруг. Валерия добавляет, что горела трансформаторная будка и топит их улицу.

"Нам повезло, что наш дом стоит повыше", — рассказывает украинка.

Другая украинка, проживающая во Флориде, говорит, что были очень сильные порывы ветра. Слышно как прилетает по деревьям и крыше.

Ранее "Телеграф" писал, что жителям Флориды приказали писать имена на теле на случай гибели от урагана.