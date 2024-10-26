Началось? В Тегеране гремят взрывы, а СМИ пишут об атаке со стороны Израиля (обновлено)

Прессслужба ЦАХАЛ подтвердила удары по Ирану в рамках ответа на иранскую ракетную атаку 1 октября

Израиль, похоже, начал атаку на Иран. Иранские государственные СМИ сообщили о минимум пяти взрывах в районе Тегерана и к северу от города Кередж, которые, предварительно, были атакованы ракетами или беспилотниками.

Корреспондент Fox News Трей Йингст сообщил, что взрывы – это действительно начало атаки израильской армии на Иран. По его данным, в последние несколько дней Тель-Авив и Вашингтон согласовывали все нюансы.

"Израиль начал нападение на Иран, подтверждает Fox News. Мне сказали, что эти удары имеют целью послать сообщения о сдерживании. В последние несколько дней накануне ударов была коммуникация с американцами", — написал он.

Обновлено. Начало атаки на Иран подтвердили в Армии Израиля. Там заявили, что удары наносятся по военным целям.

"ЦАХАЛ наносит точные удары по военным целям в Иране в ответ на продолжающиеся в последние месяцы нападения режима в Иране на государство Израиль, согласно директиве политического эшелона. Режим в Иране и его помощники в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября — на включая прямые атаки с иранской земли. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить государство Израиль и народ Израиля", – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

СМИ опубликовали фотографии взрывов и пожаров в Тегеране. Скорее всего, имели город удары ракетами или ударными беспилотниками. Локация – предварительно, юго-запад Тегерана.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Иран совершил запуск ракет по Израилю. Это произошло на фоне начала израильской наземной операции против радикального движения "Хезболла" в Ливане. Израиль пообещал ответить на иранскую ракетную атаку.

ЦАХАЛ заявил, что во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц. Несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.

12 октября Министерство финансов США объявило о санкциях против Ирана. Новые ограничения, введенные из-за массированной ракетной атаки 1 октября, направленной против Израиля, касаются нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.