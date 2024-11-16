Последняя встреча: стало известно, о чем Байден будет говорить с Си Цзиньпином

Это будет последняя встреча Байдена с Си – в январе 2025 года президент США покинет пост.

Действующий президент США Джозеф Байден планирует провести последнюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином 16 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На встрече Байден хочет надавить Си, чтобы тот прекратил поддержку Северной Кореей российской войны в Украине.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. США, говорится в сообщении, знают, чьим сателлитом является Северная Корея, поэтому Байден хочет заставить Китай повлиять на диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Переговоры между двумя лидерами пройдут на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Отмечается, что это будет последняя встреча Байдена с Си – в январе 2025 года президент США уйдет с поста, а новым лидером Соединенных Штатов официально станет антикитайски настроенный Дональд Трамп.

Байден, сказали изданию осведомленные источники, попытается одержать небольшую дипломатическую победу, заставив Китай надавить на КНДР. В частности, Байден будет акцентировать внимание на том, что если Китай не желает эскалации отношений, эскалации войны в Украине и санкций – ему придется повлиять на Пхеньян.

Стоит напомнить, что в среду, 13 ноября, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу поехал с визитом в Китай. Журналист и народный депутат Украины 8 созыва Вадим Денисенко назвал вероятные причины этого визита.

Ранее "Телеграф" писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал два важных обещания по поводу войны в Украине. По его словам, северокорейские силы вовлечены в войну в Украине и уже буквально в бою, поэтому требует твердого ответа для России и обещает, что страна-агрессор его получит.