Остання зустріч: стало відомо, про що Байден буде говорити з Сі Цзіньпіном

Це буде остання зустріч Байдена з Сі – у січні 2025 року президент США покине посаду

Чинний президент США Джозеф Байден планує провести останню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На зустрічі Байден хоче натиснути на Сі, щоб той припинив підтримку Північною Кореєю російської війни в Україні.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. США, зазначається у повідомленні, знають, чиїм сателітом є Північна Корея, тому Байден хоче примусити Китай вплинути на диктатора КНДР Кім Чен Ина.

Переговори між двома лідерами відбудуться на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу. Зазначається, що це буде остання зустріч Байдена з Сі – у січні 2025 року президент США покине посаду, а новим лідером Сполучених Штатів офіційно стане антикитайськи налаштований Дональд Трамп.

Байден, сказали виданню обізнані джерела, спробує отримати невелику дипломатичну перемогу, змусивши Китай натиснути на КНДР. Зокрема, Байден буде акцентувати на тому, що якщо Китай не бажає ескалації відносин, ескалації війни в Україні та санкцій – йому доведеться вплинути на Пхеньян.

Варто нагадати, що у середу, 13 листопада, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу поїхав з візитом в Китай. Журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко назвав ймовірні причини цього візиту.

Раніше "Телеграф" писав, що держсекретар США Ентоні Блінкен дав дві важливі обіцянки щодо війни в Україні. За його словами, північнокорейські сили втягнуті у війну в Україні та вже буквально у бою, тому він вимагає твердої відповіді для Росії та обіцяє, що країна-агресор її отримає.