Байден та Сі Цзіньпін поговорили: лідер Китаю пообіцяв працювати з адміністрацією Трампа

Обидва лідери держав зустрілися у столиці Перу, місті Ліма

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з чинним президентом США Джозефом Байденом пообіцяв, що готовий співпрацювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа. Співпрацю буде налагоджено як мінімум, щодо ключових моментів – кіберзлочинності, торгівлі, проблем Тайваню, Росії та війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що обидва лідери держав зустрілися у столиці Перу, місті Ліма, де проходить форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

"Мета Китаю щодо стабільних, здорових і стійких відносин між Китаєм і США залишається незмінною… Китай готовий працювати з новою адміністрацією США для підтримки зв'язку, розширення співпраці та врегулювання розбіжностей", – заявив лідер Китаю.

Варто нагадати, що у середу, 13 листопада, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу поїхав з візитом в Китай. Журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко назвав ймовірні причини цього візиту.

Раніше "Телеграф" писав, що держсекретар США Ентоні Блінкен дав дві важливі обіцянки щодо війни в Україні. За його словами, північнокорейські сили втягнуті у війну в Україні та вже буквально у бою, тому він вимагає твердої відповіді для Росії та обіцяє, що країна-агресор її отримає.