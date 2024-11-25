В Румынии побеждает сторонник фашистов, а Россия получила "ответку" за атаку на Украину: главное на утро

Главные новости утра 25 ноября

Утро 25 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Атака на Украину и ответка России

Поздно вечером 24 ноября россияне массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Взрывы, в частности прогремели в Киеве и Запорожье. По состоянию на утро 25 ноября в Запорожье в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание. Ранен один ребенок — по уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что обломки уничтоженных противовоздушной обороной беспилотников упали в нескольких районах города. В Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется. На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно, пожаров и пострадавших нет. В Дарницком районе – падение обломков на частную застройку. Предварительно, без пожара и пострадавших.

В Харькове утром 25 ноября раздался мощный взрыв. Власти сообщают о 6 раненых. По предварительным данным, россияне целили по центральной части Харькова.

Ответка России

Пока россияне бомбили Украину, в самой России раздались мощные взрывы. Сообщается, что Курск и Калуга были атакованы дронами-камикадзе. Отмечается, что в Калуге поразили местную нефтебазу "Калуганефтепродукт" или нефтеперерабатывающий завод. Также целями беспилотников мог стать приборостроительный завод "Тайфун", работающий на войну в Украине.

Выборы в Румынии

Румынии после подсчета почти 96,5% голосов на президентских выборах в лидеры выбился ультранационалистический кандидат Келин Джорджеску. Келин Джорджеску известен как религиозный националист и якобы "антисистемный", а на самом деле — пророссийский кандидат. Он еще до выборов сделал ряд скандальных заявлений, среди которых – нарратив о том, что ЕС и НАТО, якобы, не представляют интересы Румынии должным образом. Джорджеску постоянно распространяет нарративы кремлевской пропаганды – например, что война в Украине якобы спровоцирована и управляется американскими военными компаниями, а Украина – "искусственное образование", а не государство.

Войска КНДР

В ВСУ официально заявили об участии войск КНДР в войне против Украины. На данный момент известно, что около 11 тысяч военнослужащих из КНДР развернуты в Курске в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты. И некоторые из них уже принимают участие в боях.

"Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", — рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 ноября, в Киеве и области снова ухудшилось качество воздуха. Мониторинг показывает, что в столице "вредный уровень".