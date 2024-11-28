Россия атаковала критические объекты Львова и области: в регионе ввели жесткие графики отключений

Россияне атаковали два объекта критической инфраструктуры во Львовской области

В четверг, 28 ноября, российская армия осуществила массированный обстрел Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Взрывы звучали и во Львовской области — там возникли серьезные проблемы с электроэнергией.

Об этом в эфире "Говорить Великий Львів" заявил первый заместитель главы Львовской областной военной администрации Андрей Годик. Он отметил, что российские ракеты атаковали два объекта критической инфраструктуры в регионе. В результате на двух объектах возникли пожары, которые позже были локализованы.

К счастью обошлось без жертв, потерпевших и раненых, заявил чиновник.

Также Андрей Годик отметил, что на данный момент 394 населенных пункта Львовской области полностью обесточены, еще около тысячи частично остались без света. В то же время инфраструктура тепло- и водоснабжения функционирует в штатном режиме, поскольку там используются альтернативные источники энергии, включая генераторы.

Тем не менее, Львовская область в ближайшие дни, если не недели, будет жить в режиме жестких графиков подачи электроэнергии, заявил чиновник. В то же время на сайте "Львовоблэнерго" появились графики отключений света на ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал, что по указанию "Укрэнерго" было введено отключение света. Ситуацию также прокомментировал Министр энергетики Герман Галущенко. Он подтвердил, что под массированный удар россиян снова попали энергетические объекты по всей стране.