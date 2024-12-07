Илон Маск расширил доступ ВСУ к важной военной технологии: что это даст

Впервые наша армия получила доступ к ней в августе

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску — миллиардеру, близкому новоизбранному президенту США Дональду Трампу, заключила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к Starshield — зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Доступ к Starshield получат 2500 уже имеющихся в Украине терминалов Starlink, еще 500 терминалов было подключено ранее.

Как сообщает Bloomberg, SpaceX получила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink — Starshield. В общей сложности речь идет о 3000 терминалах.

Первый контракт по доступу украинских военных к Starshield был заключен в августе. Информацию об этом держали в секрете.

Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта. Однако известно, что предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 терминалов составляло примерно 40 миллионов долларов.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина – независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров. Украинцы крайне негативно восприняли его насмешку.