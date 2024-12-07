Ілон Маск розширив доступ ЗСУ до важливої ​​військової технології: що це дасть

Вперше наша армія отримала доступ до неї у серпні

Американська компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску — мільярдеру, близькому до новообраного президента США Дональда Трампа, уклала контракт з Пентагоном на розширення доступу України до Starshield — зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Доступ до Starshield отримають 2500 вже наявних в Україні терміналів Starlink, ще 500 терміналів було під'єднано раніше.

Як повідомляє Bloomberg, SpaceX отримала контракт з Пентагоном на розширення доступу України до більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink — Starshield. В цілому йдеться про 3000 терміналів.

Перший контракт щодо доступу Українських військових до Starshield було укладено в серпні. Інформацію про це тримали в секреті.

Командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту. Проте відомо, що хоча попередня угода з Європейським командуванням США на 500 терміналів складала приблизно 40 мільйонів доларів.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів. Українці вкрай негативно сприйняли його глузування.