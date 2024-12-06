Трамп и Зеленский встретятся в Париже. СМИ назвали дату
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Возможна встреча и с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский и недавно избранный лидер США Дональд Трамп могут встретиться в субботу, 7 декабря, в Париже. По всей вероятности, лидеры прибудут во Францию на открытие Нотр-Дама.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на AFP. Отмечается, что там также присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон.
Известно, что в субботу, 7 декабря, состоится открытие собора Парижской Богоматери после реставрации. На событие приглашены около 40 мировых лидеров, среди них Зеленский и Трамп.
По словам анонимного украинского чиновника, украинский президент намерен посетить это событие.
"Он встретится с президентом Макроном. Также возможны другие встречи, особенно с избранным президентом Дональдом Трампом", — говорит собеседник.
Le Figaro пишет, что присутствие на церемонии открытия Нотр-Дама подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Италии — Серджо Маттарелла, Польши — Анджей Дуда, Хорватии — Зоран Миланович, Болгарии — Румен Радев, Эстонии — Алар Карис, Финляндии — Литвы – Гитанас Науседа. Также участие в торжествах примет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
В этот день во Францию прибудет и президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Будет и принц Уильям, представляющий Соединенное Королевство – жена Кейт его не будет сопровождать.
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