Трамп и Зеленский встретятся в Париже. СМИ назвали дату

Возможна встреча и с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и недавно избранный лидер США Дональд Трамп могут встретиться в субботу, 7 декабря, в Париже. По всей вероятности, лидеры прибудут во Францию на открытие Нотр-Дама.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на AFP. Отмечается, что там также присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон.

Известно, что в субботу, 7 декабря, состоится открытие собора Парижской Богоматери после реставрации. На событие приглашены около 40 мировых лидеров, среди них Зеленский и Трамп.

По словам анонимного украинского чиновника, украинский президент намерен посетить это событие.

"Он встретится с президентом Макроном. Также возможны другие встречи, особенно с избранным президентом Дональдом Трампом", — говорит собеседник.

Le Figaro пишет, что присутствие на церемонии открытия Нотр-Дама подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Италии — Серджо Маттарелла, Польши — Анджей Дуда, Хорватии — Зоран Миланович, Болгарии — Румен Радев, Эстонии — Алар Карис, Финляндии — Литвы – Гитанас Науседа. Также участие в торжествах примет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

В этот день во Францию прибудет и президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Будет и принц Уильям, представляющий Соединенное Королевство – жена Кейт его не будет сопровождать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что политолог объяснил опасность мирного плана Трампа для Украины.