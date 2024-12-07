Зеленский и Трамп получили важное предложение насчет войны в Украине от австрийского канцлера

Вена готова стать площадкой для переговоров Киева и Москвы

Канцлер Австрии Карл Негаммер подтвердил, что его страна готова стать площадкой для вероятных будущих переговоров об окончании войны между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети "Х". Канцлер сообщил, что провел встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Глава украинского государства прибыл в столицу Франции на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

В ходе встречи обсуждались совместные усилия ради достижения комплексного, справедливого и прочного мира, заявил Негаммер.

"Вена, будучи столицей нейтрального государства, всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров", — заявил австрийский канцлер. Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского "за хорошую и глубокую беседу".

Напомним, бывший посол США в Украине (2003–2006) и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал реального гаранта безопасности Украины и это не Трамп.