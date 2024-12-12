Хватило 17 секунд: британец побил максимально странный рекорд

Некоторых дисквалифицировали за слишком медленное поедание пирога

В британском городе Уиган состоялся ежегодный чемпионат по поеданию пирогов, где 43-летний Майкл Чант установил новый мировой рекорд. Мужчина съел мясной пирог с картофелем за потрясающие 17 секунд.

Соревнования имеют длительную традицию — ежегодно местные жители соревнуются в скоростном поедании традиционного блюда. Нынешний победитель Майкл Чант превзошел предварительный результат, составлявший 23 секунды. Об этом пишет местное издание Metro.co.uk.

Мероприятие состоялось в канун рождественских праздников. Во время соревнований два участника были дисквалифицированы за медленное поедание. 54-летний Дэйв Джонсон и 49-летний Гарет Джонс объяснили, что пироги были слишком вкусными, чтобы их быстро съедать.

Майкл Чант рассказал о своей технике победы. Он советует нажимать на дно пирога, чтобы отделить от фольги, и крутить его.

Интересный факт: в Уигане проводят такие соревнования с 1992 года. Есть версия, что звание "пирогоедов" местные получили от шахтеров, которые после тяжелой работы ели традиционный пирог.

Победитель планирует принять участие в следующем году и гордится своим достижением. "Я расскажу сыну, что его папа — чемпион мира", — сказал Майкл.

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