Установила 50 рекордов и стала Героем Украины: как выглядела в молодости "Золотая рыбка" Клочкова

Легенда украинского спорта молчит о войне

Яна Клочкова — известная украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2000. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в оккупированный Крым к родителям.

"Телеграф" рассказывает, какой в молодости была "Золотая рыбка" Украины. Бывшая спортсменка молчит о войне, выбрав для проживания страну-агрессор.

Яна Клочкова

Яна Клочкова в молодости — что о ней известно

Яна родилась 7 августа 1982 года в Симферополе в спортивной семье. Ее родители: Александр и Елена Клочковы — спортсмены-легкоатлеты. Отец работал строителем, а мать — в бакалейном магазине. Родители отдали 4-летнюю Яну в секцию по спортивной гимнастике, затем она перешла в художественную гимнастику, однако с ее телосложением там делать девочке было нечего. В 7 лет Клочкова познакомилась с плаванием. Это решение стало судьбоносным.

Яна Клочкова с мамой Еленой и сестрой Анной

Яна Клочкова с сестрой

Яна Клочкова с подругами в бассейне

Спортивная карьера Яны Клочковой

В 14 лет Яна выиграла свою первую международную медаль — "серебро" юниорского чемпионата Европы, а уже в следующем году она берет "золото". В 1998 году Клочкова добывает свое первое "золото" на Кубке мира, а в 1999 году впервые становится чемпионкой мира. Всего Яна завоевала 14 медалей на чемпионатах мира (10 золотых и четыре серебряных) и 28 – на чемпионатах Европы (14 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды), установила 50 рекордов Украины.

Главный успех в карьере пришел к Клочковой на Олимпиадах в Сиднее и Афинах, где она добыла 4 "золота" и одно "серебро". В 2004 году Леонид Кучма подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" Яне Клочковой.

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Жизнь после окончания спортивной карьеры

В 2006 году Яна была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Входила в депутатскую группу "Молодые регионы".

В 2010 году родила сына Александра от грузинского спортсмена и бизнесмена Левана Ростошвили. С 2012 года воспитывает ребенка сама.

В 2011 году Яна возглавила киевское отделение Национального олимпийского комитета Украины, но в 2012 году ушла с этой должности.

В 2021 году Клочкова обиделась на украинские власти, в частности на президента страны Владимира Зеленского. Яна пожаловалась, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, хотя другие именитые атлеты (Сергей Бубка и Андрей Шевченко) даже получили ордена из рук президента. Перед ней извинился нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

После начала большой войны Клочкова вместе с сыном переехали к родителям в оккупированный Крым, из-за чего экс-пловчиха подверглась критике со стороны общественности. Украинские власти при этом не намерены лишать ее звания Героя Украины, ведь "не знают всех обстоятельств ее переезда".

Напомним, украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан завоевала шестую олимпийскую медаль, выиграв "золото" в командном турнире на Олимпийских играх 2024 в Париже, став самым успешным представителем Украины в истории Олимпийских игр. Саблистка превзошла достижение Клочковой (5 медалей).