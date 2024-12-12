Вистачило 17 секунд: британець побив максимально дивний рекорд

Деяких дискваліфікували за занадто повільне поїдання пирога

У британському місті Віган відбувся щорічний чемпіонат з поїдання пирогів, де 43-річний Майкл Чант встановив новий світовий рекорд. Чоловік з'їв м'ясний пиріг з картоплею за приголомшливі 17 секунд.

Змагання мають тривалу традицію — щороку місцеві мешканці змагаються у швидкісному поїданні традиційної страви. Цьогорічний переможець Майкл Чант перевершив попередній результат, який становив 23 секунди. Про це пише місцеве видання Metro.co.uk.

Захід відбувся напередодні різдвяних свят. Під час змагань два учасники були дискваліфіковані за повільне поїдання. 54-річний Дейв Джонсон та 49-річний Гарет Джонс пояснили, що пироги були надто смачними, аби їх швидко з'їдати.

Майкл Чант розповів про свою техніку перемоги. Він радить натискати на дно пирога, щоб відділити від фольги, та крутити його. "Я практикувався і на тренуваннях з'їдав два пироги за 12 секунд", — зазначив чемпіон.

Цікавий факт: у Вігані проводять такі змагання з 1992 року. Є версія, що звання "пирогоїдів" місцеві отримали від шахтарів, які після важкої роботи їли традиційний пиріг.

Переможець планує взяти участь у наступному році та пишається своїм досягненням. "Я розповім синові, що його тато — чемпіон світу", — сказав Майкл.

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