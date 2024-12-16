CNN освободили палача режима Асада из тюрьмы: выдавал себя за узника

Человек, которого в репортаже CNN выдавали за узника режима Асада, на самом деле таковым не является

Международный корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд оказалась в центре скандала. Это случилось в Сирии после падения режима Башара Асада.

На сайте телеканала CNN был опубликован сюжет, в котором говорится, что в тюрьме Дамаска содержался человек по имени Адель Гарбал. Корреспондент утверждала, что он якобы был схвачен три месяца назад и заключен в тюрьму

"За почти двадцать лет работы журналистом это был один из самых необычных моментов, свидетелем которых я была", — написала Кларриса Уорд на своей странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер").

Однако затем команда фактчекеров из "Verify-sy" провела детальный анализ снимков и пришла к выводу: на кадрах совсем не узник режима Асада, а человек, который прислуживал ему.

Настоящее имя якобы "заключенного" — Салама Мохаммед Салама. По данным фактчекеров, он служил в сирийских ВВС и был причастен к кражам, вымогательствам и репрессиям по отношению к жителям города Хомс.

Тем временем New York Post сообщает, что CNN отвергает обвинения в фальсификациях при подготовке материала.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Сирии началась "охота" за финансами семьи Башара Асада, которые накапливались десятилетиями.