CNN звільнили ката режиму Асада з в’язниці: видавав себе за в’язня

Людина, яку в репортажі CNN видавали за в’язня режиму Асада, насправді такою не є

Міжнародний кореспондент американського телеканалу CNN Кларисса Уорд опинилася у центрі скандалу. Це сталося в Сирії після падіння режиму Башара Асада.

На сайті телеканалу CNN був опублікований сюжет, в якому йдеться про те, що у в’язниці Дамаска утримувався чоловік на ім’я Адель Гарбал. Кореспондент стверджувала, що його нібито було схоплено три місяці тому і ув’язнено

"За майже двадцять років роботи журналістом це був один із найнезвичайніших моментів, свідком яких я була", — написала Кларисса Уорд на своїй сторінці в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер").

Однак потім команда фактчекерів з "Verify-sy" провела детальний аналіз знімків і дійшла висновку: на кадрах зовсім не в’язень режиму Асада, а людина, яка йому прислуговувала.

Справжнє ім’я нібито "в’язня" — Салама Мохаммед Салама. За даними фактчекерів, він служив у сирійських ВПС і був причетний до крадіжок, здирств та репресій щодо мешканців міста Хомс.

Тим часом New York Post повідомляє, що CNN відкидає звинувачення у фальсифікаціях під час підготовки матеріалу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Сирії почалося "полювання" за фінансами родини Башара Асада, які накопичувалися десятиліттями.