Поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти

Россия в 2024 году на 25% увеличила поставки газа в страны Евросоюза (ЕС). То есть, общий объем 49,6 млрд куб. м.

Это следует из данных аналитической компании Bruegel и подсчетов росСМИ. Прирост обеспечили возросшие на 26% трубопроводные поставки до 30,3 млрд куб. м.

Это примерно 11,1% всего европейского импорта газа. Год назад показатель равнялся 8,4%.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) также продемонстрировали рост на 18,2% до уровня 19,3 млрд куб. м. Доля России в этих поставках за аналогичный период 2023 г. выросла с 5,7% до 7,1%.

В целом импорт газа в ЕС сократился почти на 6%, составив 271,5 млрд куб. м. Основным поставщиком стала Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6%, до 85,2 млрд куб. м.

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива до 2027 года. С тех пор импорт газа через трубопроводы действительно сократился, как и российская нефть и уголь, которые запрещены в ЕС. Однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо сделал публичное заявление после того, как приехал на поклон к главе РФ Владимиру Путину в Москву. По словам Фицо, в его визите в Кремль виновны якобы президент Украины Владимир Зеленский и нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.