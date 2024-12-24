В Египте масштабные протесты против президента: что известно (видео)

Люди требуют отставки действующего президента

В столице Египта городе Каире начались массовые протесты против действующего президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. Люди скандируют антиправительственные лозунги и выражают недовольство политикой власти, ухудшением экономической ситуации, подавлением гражданских свобод и прочее.

Об этом сообщает американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт. По его словам, граждане вышли на митинги после того, как министр иностранных дел Египта провел телефонный разговор с российским коллегой, указав на необходимость активизации политических консультаций на министерском уровне.

В СМИ пишут, что сотни людей вышли на центральную площадь. Кроме того, участники протестов идут по улицам и срывают плакаты с изображением президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. Также они скандируют "Аш-шаб юрид искат ан-низам" — популярную песню цветной революции "Арабской весны".

В то же время, в социальной сети Х предположили, что протесты могут быть вызваны тем, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о строительстве новой административной столицы и президентского дворца. Общая стоимость — 45 млрд долларов.

Справка: Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года. В 2019 году в результате конституционного референдума срок его полномочий был увеличен с четырех до шести лет. Он является шестым президентом страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 декабря произошли массовые протесты против руководства страны в Сербии. Десятки тысяч людей выходят с требованием наказать лиц, ответственных за трагедию в Нови-Саде.