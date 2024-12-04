Жестокость силовиков и солидарность людей: что происходило на улицах Тбилиси в шестую ночь протестов (фото и видео)

Люди продолжают бороться за свое свободное будущее

В Грузии шестые сутки продолжаются протесты, спровоцированные заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года. Силовики продолжают жесткие разгоны и задержания демонстрантов, используя водометы и слезоточивый газ.

В ночь на 4 декабря силовики устроили несколько разгонов. В пять утра протестный митинг начался у мэрии Тбилиси, в районе Сабуртало, пишет NewSGeorgia. Туда переместились участники акции, которых силовики вытеснили с проспекта Руставели. Они задерживали тех, кто оказался в хвосте колонны.

Правоохранители вылавливают и задерживают протестующих. Поэтому люди разбились на небольшие группы и пробирались дворами. Протестующих пускали к себе в дома местные жители, чтобы спрятать от силовиков.

Водитель трейлера преградил набережную в Тбилиси. Таким образом, он остановил спецназ, чтобы защитить участников митинга.

На одном из видео можно увидеть, как водители машин пропускают отходящих в сторону метро Руставели участников протеста. Водители выражают им свою поддержку звуками клаксонов. Ночь протестов завершилась в семь утра, протестующие взяли время на сон и отдых.

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули с новой силой после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом по членству до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов.

В целом, обстановка в стране обострилась еще в конце октября, после выборов в парламент. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами.

По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление и нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото, как протестующий Тбилиси выглядит днем. Среди людей на улицах города очень мало.