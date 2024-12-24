У Єгипті масштабні протести проти президента: що відомо (відео)

Люди вимагають відставки чинного президента

У столиці Єгипту місті Каїрі розпочалися масові протести проти чинного президента Абделя Фаттаха ас-Сісі. Люди скандують антиурядові гасла та висловлюють невдоволення політикою влади, погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та інше.

Про це повідомляє американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт. За його словами, громадяни вийшли на мітинги після того, як міністр закордонних справ Єгипту провів телефонну розмову з російським колегою, наголосивши на необхідності активізації політичних консультацій на міністерському рівні.

У ЗМІ пишуть, що сотні людей вийшли на центральну площу. Крім того, учасники протестів йдуть вулицями та зривають плакати із зображенням президента Абделя Фаттаха ас-Сісі. Також вони скандують "Аш-шаб юрид шукати ан-низам" — популярну пісню кольорової революції "Арабської весни".

Водночас у соціальній мережі Х припустили, що протести можуть бути викликані тим, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про будівництво нової адміністративної столиці та президентського палацу. Загальна вартість — 45 млрд доларів.

Довідка: Абдель Фаттах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2019 році внаслідок конституційного референдуму строк його повноважень було збільшено із чотирьох до шести років. Він є шостим президентом країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 грудня відбулися масові протести проти керівництва країни у Сербії. Десятки тисяч людей виходять із вимогою покарати осіб, відповідальних за трагедію у Нові-Саді.