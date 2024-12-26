Станет проблемой в будущем: названа страна, которая активно учится на войне в Украине

Пекин готовится к "войне с высокими ставками" – он хочет добиться технологического преимущества

Еще одна большая амбициозная страна может стать проблемой в будущем, поскольку активно учится на опыте войны в Украине. Речь идет о Китае, который хоть и далеко от театра боевых действий, со всем тем пристально наблюдает за войной – при этом оказывая России поддержку.

Об этом пишет издание Defense One. Аналитики отметили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) изучает и адаптирует опыт войны в Украине, в частности, использование массированных атак дронов, FPV и средств радиоэлектронной борьбы.

"Война в Украине отметила решающую роль БПЛА в современной войне, особенно в сборе разведданных, точном наведении и подавлении обороны противника ", — говорится в материале.

В НОАК признали большую роль БПЛА на современном поле боя. Поэтому китайская армия пытается разрабатывать и совершенствовать разные типы беспилотников: от дешевых FPV для поля битвы до массовых дронов-камикадзе, которые позволят атаковать вражескую инфраструктуру и терроризировать города. Но Китай – страна богатая, поэтому может позволить себе БПЛА, которые "по карману" только высокоразвитым странам. Недавно в Китае объявили конкурс на разработку дронов, способных осуществлять автономную навигацию, точную наводку, интеграцию систем РЭБ, дальнюю разведку, логистическую поддержку и координацию роев ударных беспилотников.

Таким образом, Пекин готовится к "войне с высокими ставками" — он хочет достичь технологического преимущества и поощряет тактику "интеллектуального боя" в противовес старой тактике НОАК, которая предполагала массированное использование живой силы. В частности, рассматривается применение дронов на основе ИИ без прямого участия человека и использование дронов для контроля поля боя в формате 24/7.

Кроме того, Китай рассматривает беспилотники как ключ к увеличению времени жизни наземных войск в боевом столкновении. Здесь китайцы пытаются адаптировать опыт Украины, активно использующей наземные БПЛА для логистики, разведки и ведения боевых действий. Вдохновленный этим, Китай представил собственную платформу UGV, способную перевозить грузы, эвакуировать раненых и оказывать пехоте поддержку в ближнем бою. Китай также модернизирует бронетехнику, оснащая ее многослойной системой антидроновой защиты – от мангалов и брони до систем РЭБ на танках и бронемашинах.

Таким образом, в будущем Китай, амбициозное государство с большой армией, может стать серьезным вызовом для цивилизованных стран Запада, поскольку не просто активно изучает опыт войны Украины против РФ, но адаптирует этот опыт слишком быстро.

Тем временем в Вашингтоне бьют тревогу. Если Китай нападет на Тайвань, в США через месяц закончатся крылатые ракеты большой дальности. Между тем, собственные запасы противокорабельных ракет средней дальности Тайваня будут израсходованы в течение недели боев.

Как ранее писал "Телеграф", в Китае затонула новая атомная подлодка. Это произошло у Уханя в провинции Хубэй в конце мая или начале июня. По данным СМИ, это была первая подлодка нового класса "Чжоу". Причины аварии неизвестны. Ни армия КНР, ни местные власти не признали этот эпизод. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытались скрыть инцидент.