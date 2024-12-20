Жена Асада захотела развода и выехать из России – СМИ

Пара прожила вместе 24 года, у них – трое детей

Жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада Асма Аль-Асад, недовольная условиями, которые ей предоставили в Москве, подала на развод, чтобы отправиться на родину – в Лондон.

Асма, которая родила Асаду троих детей, попросила специальное разрешение покинуть Россию. Об этом сообщает CNN Türk.

"Жена Башара Асада, с которой он состоит в браке 24 года, подает на развод. Асме Асад не понравились условия жизни в Москве, и она хочет переехать в Лондон", – пишет телеканал.

Также сообщается, что с этой целью супруга самого богатого беженца в истории обратилась в российские суды и попросила специальное разрешение покинуть Российскую Федерацию. Заявление по-прежнему находится на этапе рассмотрения.

По данным издания, на Башара Асада в России были наложены серьезные ограничения: ему запретили выезжать из Москвы и вести любую политическую деятельность. Кроме того, российские власти заморозили бывшему диктатору доступ к его активам и финансовым ресурсам. Прошение об убежище его брата Махира Асада все еще рассматривается.

Что известно о жене Башара Асада

После государственного переворота в Сирии президент страны Башар Асад поспешно сбежал из Дамаска при поддержке россиян. А его жена Асма аль-Асад и трое детей выехали из Сирии немного ранее. Асаду и его семье предоставили убежище в Москве.

Известно, что Башар Асад женился на своей избраннице Асме аль-Асад спустя год после своего избрания на первый президентский срок. Ее семья происходит из сирийского города Хомс. Асма — дочь уважаемого врача-кардиолога, выходца из рода сирийских суннитов, а ее мать Сахар Отри аль-Ахрас была дипломатом.

Асма аль-Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года, сейчас ей 49 лет. Она окончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы.

После университета она работала в разных банках и больших компаниях, а потом в 2000-м году вернулась в Сирию. Там она вышла замуж за Башара Асада. В этом браке в 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 году — дочь Зейн, а в 2004 году ещё один сын Карим. Тем временем родители Асмы Асад остались жить в Лондоне.

В 2017 году дети Башара Асада отдыхали в оккупированном Россией Крыму. Их принимали в детском центре "Артек". И как рассказал позже директор центра, для детей сирийского диктатора никаких исключений не делали, и вообще не знали, что это дети сирийского президента — друга Путина.

Напомним, 16 декабря Башар Асад опубликовал свое первое заявление после бегства в Москву. Он утверждает, что не думал о побеге. По его словам, российская база Хмеймим в Латакии, куда он приехал для координации действий с "российскими союзниками" якобы подверглась массированному удару беспилотниками, после чего из Москвы поступила просьба об организации срочной эвакуации вечером 8 декабря.