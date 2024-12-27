Украина направила в Сирию гуманитарную помощь. Зеленский озвучил детали

Украина намерена поддерживать регион

Украина предоставит Сирии гуманитарную помощь. В страну уже отправили пшеничную муку.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что, как и обещал, поддержит сирийский народ в трудное время.

Глава государства отметил, что 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию. Эта помощь предоставляется в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (ВПП).

По словам Зеленского, в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 000 человек. Каждая упаковка весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

"Желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления. Мы знаем истинную ценность этих вещей", — подчеркнул президент.

Напомним, 8 декабря стало известно о том, что сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении режима Асада. Последний покинул страну самолетом, а премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ.

16 декабря Башар Асад опубликовал свое первое заявление после бегства в Москву. Он утверждает, что не думал о бегстве. По его словам, российская база Хмеймим в Латакии, куда он приехал для координации действий с "российскими союзниками", якобы подверглась массированному удару беспилотниками, после чего из Москвы поступила просьба об организации срочной эвакуации вечером 8 декабря.