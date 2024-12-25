Супруга сирийского диктатора Асады может не выжить: что известно о состоянии Асмы

Лейкемия вернулась после периода ремиссии

Жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада Асма, которая родилась в Великобритании, тяжело больна лейкемией. Врачи дают ей 50% шансов на выживание.

Об этом сообщает The Telegraph в среду, 25 декабря. По информации издания, Асму Асад изолировали, чтобы избежать передачи ей инфекционных заболеваний — у нее начался рецидив рака крови. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми.

Источники, которые непосредственно общались с семьей, заявили, что отец Асмы Фаваз Ахрас, который ухаживал за ней в Москве, "убит горем".

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем", — сказал источник журналистов, непосредственно общавшийся с представителем семьи.

В мае 2024 года администрация Асада объявила, что у супруги диктатора диагностировали острый миелоидный лейкоз – агрессивный рак костного мозга и крови. Ранее женщина лечилась от рака груди, и в августе 2019 было объявлено, что она полностью здорова. Считается, что лейкемия вернулась после периода ремиссии.

По данным СМИ, 49-летняя супруга Асада прилетела в Москву на лечение незадолго до того, как Кремль убедил ее мужа бежать из Сирии на фоне стремительного наступления повстанцев. Последние полгода за ней в основном ухаживал отец, известный кардиолог, — сначала в ОАЭ, затем в Москве. У Асадов трое детей, старшему из которых 22 года. В момент свержения режима юноша изучал математику в Московском государственном университете и защитил работу на русском языке.

Асма выразила недовольство условиями жизни в России и попросила Башара Асада о разводе, чтобы уехать в Лондон (у нее есть паспорт Великобритании). Власти страны в ответ заявили, что они "находятся под санкциями и не являются желанным лицом в Соединенном Королевстве". Российские чиновники отрицали эту информацию.

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