"Неадекватність та маячня": в НАТО відреагували на вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону

З іншого боку, країни, які знаходяться найближче до Росії, бачать сенс у збільшенні втрат

Вимога новообраного президента США Дональда Трампа щодо витрат членами НАТО на власну оборону у розмірі не менше 5% від власного ВВП викликала у Європі неоднозначну реакцію. Більшість членів Альянсу назвала заяву Трампа неадекватною та "маячнею", хоча дехто бачить сенс у такому збільшенні витрат.

Про це пише видання Business Insider. Видання нагадує, що зараз жодна країна НАТО, навіть самі США, не витрачають на оборону 5% ВВП, оскільки це надвелика сума. Лідером з витрат на оборону наразі є Польща, яка витратила на оборону 4% ВВП у 2024 році, далі йдуть Естонія та США із 3,43% та 3,38% відповідно.

Член правлячої у Німеччині Соціал-демократичної партії Рольф Штегнер сказав, що слова Трампа можна вважати лише "маячнею" та "справжнім божевіллям". Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що витрачати 5% ВВП на оборону було б неможливим для будь-якої країни світу (Італія у 2024 році витратила на оборону 1,49% ВВП, що навіть менше за показник 2%, якого вимагає не тільки Трамп, але й керівництво НАТО).

З іншого боку, країни, які знаходяться найближче до Росії, бачать сенс у збільшенні втрат. Так, Польща та Естонія вітають тиск Трампа на країни НАТО. Проте аналітики все одно вважають, що цифра, яку озвучив новообраний президент США, нереальна.

"Багато європейських країн НАТО фінансують збільшені військові витрати за рахунок боргів, скорочень в інших сферах видатків і пропозицій щодо підвищення податків. Ці існуючі збільшення підштовхнуть військові витрати до рівня приблизно вдвічі меншого від того, що пропонував Трамп у 5% ВВП, тому я не думаю, що це реалістична ціль", – сказав виданню директор Програми військових витрат і виробництва озброєнь Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Нань Тянь, додавши, що стільки країни НАТО не витрачали на оборону навіть під час Холодної війни.

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Однак війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.

Найближчими роками російський режим може здійснити напад на території НАТО. Проте повномасштабної війни не буде, оскільки Росія розуміє, що програє її, натомість Кремль може спробувати провести чергову своєрідну "есвео" – обмежену військову операцію.