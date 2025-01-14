Мама доярка, а отец пьяница? Что известно о родителях "байстрюка" Александра Лукашенко
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Президента Беларуси воспитывала только мама
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко достаточно загадочная личность. У него есть жена, с которой он якобы не проживает вместе, и много известно о его любовницах понаслышке. В частности, у политика есть внебрачный сын Николай. Однако о родителях Лукашенко мало информации в сети.
Известно, что Александра Лукашенко воспитывала только мама, за что его булили в школе. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях президента Белоруссии.
Что известно о маме Александра Лукашенко
Маму Александра Лукашенко зовут Екатерина Трофимовна. Когда Александру еще не было года, она решила переехать из пгт Копысь, где он родился, в село Александрия. Екатерина Трофимовна работала дояркой на ферме.
По данным radiosvoboda, мать Лукашенко работала на фабрике, где обрабатывали лен в городе Орша. Это было в 50-е годы. Тогда она вроде бы познакомилась с отцом будущего президента.
Воспитывала Александра Лукашенко мама одна, за что его травили в школе, называя "байстрюком". Как рассказывал президент, он был единственным сыном, а старший ребенок его матери умер. После избрания сына президентом Беларуси, Екатерина Трофимовна жила в Минске. 26 мая 2015 года мамы Александра Лукашенко не стало.
Что известно об отце Александра Лукашенко
Личность отца президента Белоруси всегда была в секрете. Однако местные жители его родного села рассказывали, что это "мужик из-под Орши", с которым мать Лукашенко разорвала отношения из-за его постоянных пьянств. Также в сети его называют "таинственным одноглазым Григорием, женатым, которого несколько раз видели возле маленького мальчика".
Отца Александра Лукашенко зовут Григорий. По словам самого президента, его отец погиб еще во время Второй мировой войны. Однако известно, что родился белорусский лидер через 9 лет после ее завершения, в 1954 году.
Биография родителей Александра Лукашенко остается частично неизвестной, что способствует появлению разных спекуляций и мифов вокруг этой темы. Почти нет точной информации об отце президента Беларуси, и достаточно мало данных о его маме.
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