Мама доярка, а отец пьяница? Что известно о родителях "байстрюка" Александра Лукашенко

Президента Беларуси воспитывала только мама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко достаточно загадочная личность. У него есть жена, с которой он якобы не проживает вместе, и много известно о его любовницах понаслышке. В частности, у политика есть внебрачный сын Николай. Однако о родителях Лукашенко мало информации в сети.

Известно, что Александра Лукашенко воспитывала только мама, за что его булили в школе. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях президента Белоруссии.

Что известно о маме Александра Лукашенко

Маму Александра Лукашенко зовут Екатерина Трофимовна. Когда Александру еще не было года, она решила переехать из пгт Копысь, где он родился, в село Александрия. Екатерина Трофимовна работала дояркой на ферме.

По данным radiosvoboda, мать Лукашенко работала на фабрике, где обрабатывали лен в городе Орша. Это было в 50-е годы. Тогда она вроде бы познакомилась с отцом будущего президента.

Воспитывала Александра Лукашенко мама одна, за что его травили в школе, называя "байстрюком". Как рассказывал президент, он был единственным сыном, а старший ребенок его матери умер. После избрания сына президентом Беларуси, Екатерина Трофимовна жила в Минске. 26 мая 2015 года мамы Александра Лукашенко не стало.

Что известно об отце Александра Лукашенко

Личность отца президента Белоруси всегда была в секрете. Однако местные жители его родного села рассказывали, что это "мужик из-под Орши", с которым мать Лукашенко разорвала отношения из-за его постоянных пьянств. Также в сети его называют "таинственным одноглазым Григорием, женатым, которого несколько раз видели возле маленького мальчика".

Александр Лукашенко в молодости

Отца Александра Лукашенко зовут Григорий. По словам самого президента, его отец погиб еще во время Второй мировой войны. Однако известно, что родился белорусский лидер через 9 лет после ее завершения, в 1954 году.

Биография родителей Александра Лукашенко остается частично неизвестной, что способствует появлению разных спекуляций и мифов вокруг этой темы. Почти нет точной информации об отце президента Беларуси, и достаточно мало данных о его маме.

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