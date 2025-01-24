Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но на своих условиях: чего он потребует от ЕС

Ранее он более скептически высказывался о помощи Украине

Администрация президента Дональда Трампа неожиданно меняет свою позицию по поводу войны в Украине. Европейские дипломаты сообщают о готовности Соединенных Штатов принять частичное участие в предоставлении гарантий безопасности украинскому государству.

Если раньше президент скептически относился к поддержке Украины, то сейчас США готовы сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности, пишет Bloomberg. Однако есть важное условие: Европа должна взять на себя основное бремя будущих обязательств. Трамп считает войну в Украине преимущественно европейской проблемой и ожидает от европейских стран более масштабной военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на непосредственном участии США в миротворческих силах. По его словам, без американской военной поддержки какие-либо гарантии будут выглядеть неполноценными.

Есть такие возможные сценарии развития событий: частичное американское финансирование миротворческих миссий, косвенная военная поддержка через частный сектор и экономическое давление на Россию. Специальный представитель США по Украине Кит Келлог в ближайшее время посетит Киев для предварительных переговоров.

Тем временем европейские лидеры осторожно оптимистичны. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики только исследуют возможность отправки европейских войск для поддержки Украины после потенциального прекращения огня.

Также ранее "Телеграф" писал, что Зеленский назвал количество миротворцев, в которых нуждается Украина. Они не должны допустить нового нападения РФ.