Трамп обещал закончить войну за 100 дней? Что на самом деле известно про его "мирные планы"

Украинские топ-чиновники отрицают наличие мирных планов Трампа

Дональд Трамп, который вступил в должность президента США, поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу закончить за сто дней российско-украинскую войну. Между тем украинские топ-чиновники отрицают наличие каких-либо точных сведений о мирных планах Трампа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что в реальности никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в медиа. Он считает, что речь в этом случае может идти об информационных вбросах, которые чаще всего создают и легализовывают россияне.

Начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко тоже критически отнесся к сообщениям о мирных планах Трампа.

"Все так носятся с планом завершения войны так, будто бы это что-то относится к реальности, а не просто публикация в обычном медиа ради трафика. Никакого доступа к информации и понимания реального состояния дел там нет — поверхностный анализ", — написал Коваленко в Telegram.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" пообщался с доцентом Института международных отношений, кандидатом политических наук Николаем Капитоненко, который высказался по поводу Трампа, игре Китая и перспективах победы над Россией.