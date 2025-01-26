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Трамп сказал, куда может нанести первый визит в качестве президента

Автор
Евгений Устименко
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Дональд Трамп Новость обновлена 26 января 2025, 08:59
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Американский президент дал ответ на вопрос журналистов

Президент США Дональд Трамп рассказал, куда может состояться его первый зарубежный визит после инаугурации.

Как сообщает CNN, речь идет о Великобритании или Саудовской Аравии. По словам Трампа, он традиционно посещал "туманный Альбион" (так иногда называют Британские острова — Ред.), но в прошлый раз он посетил Саудовскую Аравию.

Трамп объяснил это тем, что саудиты согласились купить товары из Соединенных Штатов на сумму 450 миллиардов долларов.

"Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — ответил Трамп журналистам на вопрос журналистов. Он добавил, что в течение следующих 24 часов намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп после инаугурации собирается осуществить свой первый зарубежный визит в Китай и встретиться с Си Цзиньпином. По данным американских СМИ, поездка может состояться в первые 100 дней после инаугурации Трампа. В то же время в окружении Трампа пока не говорят на тему поездки.

Как сообщал "Телеграф", глава России Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом.

Теги:
#США #Великобритания #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #Зарубежный визит