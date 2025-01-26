Трамп сказал, куда может нанести первый визит в качестве президента

Американский президент дал ответ на вопрос журналистов

Президент США Дональд Трамп рассказал, куда может состояться его первый зарубежный визит после инаугурации.

Как сообщает CNN, речь идет о Великобритании или Саудовской Аравии. По словам Трампа, он традиционно посещал "туманный Альбион" (так иногда называют Британские острова — Ред.), но в прошлый раз он посетил Саудовскую Аравию.

Трамп объяснил это тем, что саудиты согласились купить товары из Соединенных Штатов на сумму 450 миллиардов долларов.

"Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — ответил Трамп журналистам на вопрос журналистов. Он добавил, что в течение следующих 24 часов намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп после инаугурации собирается осуществить свой первый зарубежный визит в Китай и встретиться с Си Цзиньпином. По данным американских СМИ, поездка может состояться в первые 100 дней после инаугурации Трампа. В то же время в окружении Трампа пока не говорят на тему поездки.

Как сообщал "Телеграф", глава России Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом.