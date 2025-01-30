МКС не може нічого зробити з країнами, які не заарештовують злочинців — APNews

У суді продовжують працювати велика кількість юристів, але привести покарання у виконання вони не можуть

Міжнародний кримінальний суд (МКС) з моменту початку своєї діяльності видав понад 30 ордерів на арешт та засудив 11 осіб. Проте більшість із них залишається на волі. А тепер він залишився без відкритих справ.

Про це повідомляє AP News. Зазначається, що Італія відмовилася видавати Гаазі лівійського воєначальника Оссама Анжема і відправила його назад до Лівії, тим самим завдавши чергового удару по репутації МКС.

Видання зазначає, що попри відкриті ордери на арешт, привести будь-кого на лаву підсудних виявилося не так просто. Як приклад наводяться Володимир Путін і прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, які або перебувають у країнах, які не визнають юрисдикцію суду, або ж країни-учасниці відмовляються брати їх під варту через політичні проблеми.

"Ні Росія, ні Ізраїль не є членами суду і не визнають його юрисдикцію, тому малоймовірно, що ці країни видадуть своїх громадян, не кажучи вже про своїх лідерів, МКС", — йдеться у повідомленні.

Країни-учасниці теж не дуже й поспішають виконувати рішення суду. Наприклад, Монголія урочисто прийняла Путіна, а ПАР та Кенія відмовлялися заарештовувати президента Судану Омара аль-Башира.

Тепер Італія відпустила Оссама Анджема, пославшись на процесуальні помилки. Після цього апеляційний суд Риму ухвалив рішення відпустити чоловіка, після чого він виїхав до Триполі.

Видання зазначає, що Італія потребує добрих відносин з Лівією, щоб стримувати потік мігрантів, а виконання вимоги Гааги могло б їх підірвати.

"Мало наслідків для країн, які не заарештовують тих, кого розшукує суд. Судді встановили, що Південна Африка, Кенія і Монголія не виконали своїх зобов’язань, але розшукувані вже виїхали", — йдеться у матеріалі.

Попри це, в суді продовжують працювати величезна кількість юристів, а його бюджет становить близько 200 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що існує кілька варіантів, як досягти правосуддя над російськими військовими злочинцями. Останнім часом найпопулярнішим варіантом є проведення "гібридного трибуналу". За це виступають у країнах G7, у Європі та США.