Впервые с начала войны: украинцев депортировали из Швейцарии

Детали их преступлений не разглашают

Троих украинцев депортировали из Швейцарии. Это первый случай с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает NZZ. Отмечается, что депортированные украинцы совершили уголовные преступления на территории Швейцарии.

По данным издания, было депортировано в Украину из Цюриха спецрейсом троих граждан. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Швейцария ни разу не возвращала граждан в нашу страну за уголовные преступления.

Известно, что депортационный рейс направился в Польшу. Уже оттуда троих украинцев наземным транспортом доставят в Украину.

В то же время в Швейцарии государственный секретариат по миграции не разглашает деталей и состава совершенных преступлений. Основной причиной является защита персональных данных украинцев.

Заметим, что депортировать граждан в их родную страну могут за разные преступления, но не мелкие. То есть в основном это уголовные дела типа ограбления, лишения свободы или телесных повреждений.

Напомним, что Швейцария поддержала "мирный план" Китая и Бразилии. В европейской стране считают, что он может положить конец войне в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что посол Швейцарии объяснил поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии.