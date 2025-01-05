Авиакатастрофа в Южной Корее: следствие планирует изучить данные с "черных ящиков"

Следствие готовится к изъятию "черного ящика", который нашли на обломках разбитого самолета

В Южной Корее следствие по делу авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737-800 в аэропорту города Муан планирует исследовать данные с "черных ящиков" — бортовых самописцев самолета. Кроме того, планируется исследовать хвост и шасси авиалайнера.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства транспорта Южной Кореи. Следователи обнаружили один из двигателей самолета и занимаются поисками второго, также ведется подготовка к изучению хвоста и шасси лайнера.

Отдельно следствие готовится к изъятию нашедшего на обломках "черного ящика" и изучению сделанных им записей. В министерстве, которое сейчас начало проверку всех имеющихся в стране Boeing 737-800, не исключают, что потребуют немедленных корректировочных мер в случае выявления проблем с авиалайнерами. Отдельно и максимально внимательно, министерство планирует проверить двигатели и шасси всех самолетов этого типа, принадлежащих компании Jeju Air.

Производитель двигателей самолета, компания GE Aerospace, также присоединилась к процессу расследования. На видео момента аварии было видно, что из правого двигателя самолета валил дым. Это вызвало обеспокоенность производителя.

Остается очень много вопросов по авиакатастрофе, ответов на которые пока нет. В частности, следователи не могут сказать, почему самолет не выпустил шасси и почему пилоты попытались во второй раз посадить поврежденный самолет, что и привело к его гибели.

Напомним, что 29 декабря 2024 года в Южной Корее во время посадки в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет Jeju Air. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, из которых выжили только двое. Все остальные погибли, предварительно причиной аварии стало столкновение с птицами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в столицу Чечни Грозный. На борту разбившегося самолета могло находиться 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 граждан Киргизии, 16 граждан РФ. Согласно последней информации, в результате крушения самолета в Актау погибли 38 человек. Еще 29, включая двоих детей, получают необходимое лечение.