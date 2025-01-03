Почти два десятка пострадавших, есть погибшие: в США самолет рухнул на крышу здания (фото и видео)

Причины аварии устанавливаются

В США в Фуллертоне, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта Фуллертон произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.

Как сообщает ABC News, ссылаясь на полицию Южной Калифорнии, авария произошла около 14:15 по местному времени в квартале 2300 на Raymer Avenue. 10 из пострадавших доставлены в больницу, среди них есть люди с тяжелыми повреждениями.

Федеральное авиационное управление США идентифицировало самолет как одномоторный Van’s RV-10. В заявлении городского совета Фуллертона его назвали "экспериментальным самолетом". Согласно онлайн-данным FlightAware, самолет разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Фуллертон.

На место прибыли спасатели. Фото: @jeffgritchen/Х

В больницу попали 10 пострадавших. Фото: @jeffgritchen/Х

В соцсети Х появились видео аварии. На кадрах можно увидеть, как самолет взрывается на крыше здания. Он вспыхнул и начал гореть.

Как сообщал "Телеграф", 29 декабря в Канаде в городе Галифакс во время посадки пассажирского самолета возникли серьезные проблемы. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате чего часть самолета вспыхнула.

Кроме того, в тот же день самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии. Сразу после взлета произошла техническая неисправность.