Американці зробили помилку: політолог про плани Трампа і реакцію Росії

Переговори можуть розпочатися, але Росія не припинить вогонь

Політолог Володимир Фесенко розповів про своє бачення планів президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Він вказав, в чому США помилилися, посиливши позицію РФ.

Про це він розповів в ефірі програми "Зараз!" на YouTube-каналі Telegraf UA. За словами Фесенка, ключова ідея Трампа — припинення вогню вздовж лінії фронту. За даними деяких джерел, спочатку має бути угода про припинення вогню, далі починаються мирні переговори, а довгострокова мирна угода має бути підписана за результатами домовленостей, яких буде досягнуто.

Які складнощі є у реалізації мирного плану

"Причому деякі джерела анонімні кажуть, що між припиненням вогню і підписанням великої мирної угоди мають бути вибори в Україні", — додав політолог.

Проте, за його словами, невідомо, чи спрацює така логіка. Адже можна розпочати переговори, проте не домовитись. До того ж, каже Фесенко, переговори можуть розпочатися, але Росія не припинить вогонь та буде продовжувати бойові дії. Досвід війни з 2014 року показує, що РФ постійно так поводилася під час переговорів.

Логіка, яку пропонують американці — спочатку угода про припинення вогню, на думку політолога, може влаштувати Україну, адже нам потрібна пауза у війні. Проте є великі сумніви, що на це погодяться росіяни.

"Схоже, за поведінкою Росії, за заявами російських офіційних осіб, зараз в переговорах між США і Росією певна стагнація. Нема просування, щоб там Трамп не казав … Росіяни поки ще не готові до реальних домовленостей, тим більше до припинення вогню", — зазначив Фесенко.

Які задачі треба вирішити

Він торкнувся деяких конкретних пунктів мирного плану. Наприклад щодо поетапного скасування санкцій проти РФ, неясно, йдеться лише про санкції з боку США, чи також Євросоюзу. Для тиску на РФ потрібна США та Європи й з цього питання, й з питання миротворчого контингенту, який може бути розміщено в Україні.

"Треба домовлятися про гарантії безпеки от для України, про НАТО. Тому що США, схоже, готові поступитися темою членства Україна в НАТО, але значна частина європейських країн не погоджується з цим", — сказав політолог.

Яку помилку зробили США

На думку Фесенка, ані Україні, ані США, не варто завчасно розкривати деталі можливих домовленостей перед Росією. За його словами, в цьому плані американці зробили помилку.

"Коли вони ще до початку переговорів сказали, що готові поступитися темою НАТО для України й скасувати поетапно санкції проти Росії. На росіян це подіяло так, що вони зробили свою позицію більш непоступливою, і це була помилка. Довелося висувати певні погрози на адресу росіян, вірніше попередження про посилення тиску на них. Тому частину плану треба тримати в таємниці", — резюмував Фесенко.

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних ЗМІ, Дональд Трамп, ймовірно, призначив ще одного спеціального представника для переговорів з Росією. Але на відміну від Кіта Келлога, призначення стало таємним, а подробиці цих переговорів тримаються Вашингтоном та Москвою в секреті.