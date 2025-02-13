"Великолепный составитель соглашений для Кремля": сенатор США раскритиковал Трампа за звонок Путину

Трамп фактически сдает интересы и интересы Соединенных Штатов еще до начала переговоров

Президент США Дональд Трамп 12 февраля показал себя, как "прекрасный составитель соглашений". Однако есть одна проблема – соглашения, которые он заключает, похоже, выгодны исключительно российскому режиму, а не Европе, Украине или американскому народу.

Об этом написал сенатор от Демократической партии США Адам Шифф в соцсети Х. Так сенатор прокомментировал телефонный разговор Трампа и Путина, состоявшийся вечером 12 февраля.

"Сегодня президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине. Между тем, его министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над собственными землями", — подчеркнул он.

Шифф отметил, что Трамп фактически сдает интересы Украины и интересы Соединенных Штатов. Он делает это еще до начала переговоров в угоду Путину.

"Давайте не будем лукавить по поводу того, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп – отличный составитель соглашений, особенно для Кремля", – резюмировал Шифф.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира. При этом Трамп сделал ряд неприемлемых заявлений по Украине, в частности, сказал, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.