Альтернатива вступлению в НАТО существует? Почему Украину ждут две проблемы

Эксперты объяснили, почему Киев должен сам позаботиться о своей безопасности

Альтернативой вступления Украины в НАТО могут стать двусторонние договоры безопасности с рядом мощных государств, которые должны удержать Россию от новых актов агрессии против нашей страны. По этому пути Киев идет еще с лета 2023 года, когда на саммите НАТО в Вильнюсе "Большая семерка" задекларировала помощь Украине как ценность.

С тех пор друг за другом стали появляться двусторонние соглашения о безопасности между Украиной и европейскими партнерами, а также США (на сегодняшний день таких соглашений 28). Впрочем, поскольку вопрос гарантий безопасности для Украины остается актуальным, двусторонние соглашения это, скорее, многолетние пакеты помощи, чем реальный инструмент сдерживания России.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев, в Киеве желают особого договора с сильнейшим геополитическим игроком.

Больше читайте в статье: "Американское колесо удачи: на какие гарантии безопасности все еще может надеяться Украина и почему Трамп столкнул нас на Европу".

– Есть мировые примеры гарантий безопасности. К примеру, двусторонние договоры США с Японией, Южной Кореей, Тайванем, которые гарантируют: если на эти страны будет совершено нападение, то США также будут участвовать в отражении такой агрессии, — говорит Чернев.

Но в этой ситуации есть один неприятный момент: партнеры Украины не очень-то хотят этих отношений.

– Мы это прорабатываем, но сказать, что есть страны, желающие такие двусторонние договоры, к сожалению, нельзя, – продолжает нардеп.

А, во-вторых, даже мощное соглашение о безопасности – никакая не панацея.

– Южная Корея имеет формально достаточно мощный договор безопасности с США. Теоретически они могли бы ничего не делать, ведь в случае чего "дядя Сэм" приедет и решит проблемы. Но Южная Корея отстроила свой ВПК, наладила партнерские отношения с Австралией, Японией, Индонезией, выходит на партнерство с арабскими странами. То есть, строят региональный альянс, — объясняет "Телеграфу" политический аналитик Игорь Тышкевич.

Напомним, заместитель посла президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул не исключил членство Украины в НАТО и возвращение к границам 1991 года.